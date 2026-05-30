Главная » Город

В Таганроге после атаки БПЛА пострадали жилые дома, детсад, коммерческие организации и автомобиль

На чтение 2 мин Опубликовано

Двое жителей Таганрога госпитализированы после ночной атаки.

Город

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое утром 30 мая провела глава города Светлана Камбулова, принято решение расширить границы режима ЧС, введённого 27 мая.

Минувшей ночью в результате вражеской атаки пострадали коммерческие организации, один социальный объект, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стёкла, повреждён один автомобиль. На данный момент в службу экстренного реагирования 112 поступило 21 обращение от жителей о повреждении стёкол в зданиях и сооружениях.

«Специалисты приступили к обследованию жилых помещений и коммерческих объектов для оценки нанесённого ущерба. Все поступившие обращения будут отработаны, комиссии выйдут по каждому адресу», — сообщила Светлана Камбулова.

В детском саду № 94 повреждено окно. Работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детсада.

«Родители проинформированы. Безопасность детей остаётся безусловным приоритетом», — подчеркнула глава города.

Двое жителей, пострадавших от атаки, находятся в больнице под медицинским наблюдением. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.

По всем возникающим вопросам жители могут обращаться к специалистам МКУ «Управления защиты от ЧС города Таганрога» по адресу: ул. Морозова, 8, а также по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88 или в ЕДДС по номеру 112.

«Окажем всю необходимую поддержку. Никто не останется один на один со своей проблемой. Ситуация находится на моём личном контроле», — заверила Светлана Камбулова.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА последствия воздушной атаки режим ЧС Светлана Камбулова служба 112
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru