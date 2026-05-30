В Таганроге после атаки БПЛА пострадали жилые дома, детсад, коммерческие организации и автомобиль

Двое жителей Таганрога госпитализированы после ночной атаки.

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое утром 30 мая провела глава города Светлана Камбулова, принято решение расширить границы режима ЧС, введённого 27 мая.

Минувшей ночью в результате вражеской атаки пострадали коммерческие организации, один социальный объект, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стёкла, повреждён один автомобиль. На данный момент в службу экстренного реагирования 112 поступило 21 обращение от жителей о повреждении стёкол в зданиях и сооружениях.

«Специалисты приступили к обследованию жилых помещений и коммерческих объектов для оценки нанесённого ущерба. Все поступившие обращения будут отработаны, комиссии выйдут по каждому адресу», — сообщила Светлана Камбулова.

В детском саду № 94 повреждено окно. Работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детсада.

«Родители проинформированы. Безопасность детей остаётся безусловным приоритетом», — подчеркнула глава города.

Двое жителей, пострадавших от атаки, находятся в больнице под медицинским наблюдением. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.

По всем возникающим вопросам жители могут обращаться к специалистам МКУ «Управления защиты от ЧС города Таганрога» по адресу: ул. Морозова, 8, а также по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88 или в ЕДДС по номеру 112.

«Окажем всю необходимую поддержку. Никто не останется один на один со своей проблемой. Ситуация находится на моём личном контроле», — заверила Светлана Камбулова.

Фото из архива