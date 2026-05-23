В Ростовской области в результате опрокидывания авто погиб 40-летний водитель

В Ростове-на-Дону устанавливаются обстоятельства аварии, в результате которой погиб водитель. ДТП произошло вечером 22 мая 2026 года. В Госавтоинспекции Ростовской области рассказали подробности случившегося.

Около 23:20 на улице Пескова, в районе дома №17, автомобиль Kia Rio под управлением 40-летнего мужчины, по предварительным данным, перевернулся. Водитель не справился с управлением транспортным средством.

В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Проводятся следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция региона напоминает, что соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности водителей и пешеходов, и призывает быть внимательными на дороге.

Ранее мы сообщали о том, что 21 мая в ДТП с BMW и Nissan под Таганрогом пострадали оба водителя.

Фото: Госавтоинспекция по РО

