В Ростовской области на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

24 мая в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за возможного резкого ухудшения погоды уже в ближайшие часы. Региональное управление МЧС предупредило жителей о надвигающемся комплексе опасных метеоявлений, которые продлятся два дня.

Согласно сообщению ведомства, с 14.00 до 15.30 и до конца суток 24 мая, а также в течение всего дня 25 мая в отдельных районах области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

В связи с этим прогнозируется повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе дорожных и коммунальных служб. Кроме того, не исключены нарушения в работе дренажных и ливневых систем, а также подтопление пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды.

Фото Сергея Плишенко

