Новейшие камеры на дорогах Дона будут фиксировать непристегнутые ремни и разговоры по телефону

На дорогах Ростовской области установлено 30 новых современных комплексов фотовидеофиксации, 20 из них — на территории донской столицы. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Устройства модели «Азимут» относятся к новейшему поколению и обладают расширенными возможностями. Они фиксируют широкий спектр нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки, движение по обочине, а также непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и так далее.

«Согласно условиям концессионного соглашения с фирмой «Урбантех‑СЗ», первый этап проекта предусматривает ввод в эксплуатацию 400 комплексов до июля 2027 года. Однако подрядчик планирует завершить эти работы до конца текущего года», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова.

В дальнейшем особое внимание будет уделяться адресному плану размещения новых средств фиксации. Это позволит максимально эффективно использовать потенциал комплексов для обеспечения безопасности на ключевых участках дорожной сети региона.

Фото donland.ru