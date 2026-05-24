Новейшие камеры на дорогах Дона будут фиксировать непристегнутые ремни и разговоры по телефону

На дорогах Ростовской области установлено 30 новых современных комплексов фотовидеофиксации, 20 из них — на территории донской столицы. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Устройства модели «Азимут» относятся к новейшему поколению и обладают расширенными возможностями. Они фиксируют широкий спектр нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки, движение по обочине, а также непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и так далее.

«Согласно условиям концессионного соглашения с фирмой «Урбантех‑СЗ», первый этап проекта предусматривает ввод в эксплуатацию 400 комплексов до июля 2027 года. Однако подрядчик планирует завершить эти работы до конца текущего года», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова.

В дальнейшем особое внимание будет уделяться адресному плану размещения новых средств фиксации. Это позволит максимально эффективно использовать потенциал комплексов для обеспечения безопасности на ключевых участках дорожной сети региона.

Ранее мы рассказали, что в Ростове сотрудники Госавтоинспекции выписали водителю  «Лада Веста» 120 протоколов.

