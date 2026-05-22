В ДТП с BMW и Nissan под Таганрогом пострадали оба водителя

В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали оба водителя. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Авария случилась 21 мая 2026 года около 21:55 на 8-м километре автодороги «Таганрог — село Покровское».

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем BMW не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Note, которым управлял 53-летний мужчина.

«В результате столкновения травмы получили оба водителя», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по РО