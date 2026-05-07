В Ростовской области тело утонувшего рыбака нашли в реке Мертвый Донец

6 мая в Ростовской области произошла трагедия на воде — 63-летний мужчина утонул в реке Мертвый Донец. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Двое мужчин рыбачили на реке в районе хутора Лагутник Азовского района. В какой-то момент один из них заметил, что товарищ исчез из поля зрения и перестал выходить на связь. Позже тело погибшего обнаружили и извлекли из воды очевидцы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области будут судить виновника аварии на Веселовском водохранилище, где столкнулись две лодки.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)