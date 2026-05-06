В Ростовской области будут судить виновника аварии на Веселовском водохранилище, где столкнулись две лодки

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, по вине которого в акватории Веселовского водохранилища столкнулись два маломерных судна, в результате чего один из судоводителей получил тяжелые травмы. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Веселовского района. Его обвиняют по части 1.1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в октябре минувшего года фигурант, управляя маломерным моторным судном «Касатка-650», нарушил правила безопасности движения, что привело к столкновению с маломерным судном «Line Storm», которым управлял 47-летний судоводитель. В результате аварии последнему был причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в Багаевский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что на Дону суд рассмотрит дело капитана, допустившего навал судна на мост и причинившего ущерб на 3 млн рублей.

Фото южной транспортной прокуратуры

