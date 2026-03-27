В Ростовской области мужчина получил 7 лет колонии за убийство на рыбалке

В Цимлянском районе вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном из-за спора на рыбалке.

Новости Ростовской области

Суд признал доказательства, собранные следователями Волгодонска, достаточными для осуждения 47-летнего жителя Октябрьского района.

Тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в июне 2025 года в автомобиле на обочине грунтовой дороги. Родственники погибшего указали на красный отечественный автомобиль, замеченный рядом с местом происшествия.

Анализ записей с камер видеонаблюдения, проведенный следователями совместно с полицией, позволил идентифицировать этот автомобиль и в кратчайшие сроки задержать подозреваемого. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования было установлено, что между обвиняемым и другим рыбаком возник конфликт из-за места для рыбалки. Во время ссоры фигурант произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки в область головы и тела потерпевшего, после чего скрылся. Орудие преступления было изъято в ходе обыска по месту жительства обвиняемого.

«Суд назначил наказание жителю Октябрьского района в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает Следком по Ростовской области.

Фото: Следком по РО

