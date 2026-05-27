Через Ростов начал курсировать двухэтажный поезд в Симферополь

27 мая через Ростовскую область начал курсировать двухэтажный состав «Таврия», следующий по маршруту Москва – Симферополь. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Это уже второй поезд «Таврия», в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и СВ. Поезд № 167/168 будет ходить по тому же маршруту и расписанию, что и скорый поезд № 17/18, но с периодичностью один раз в четыре дня. Маршрут пролегает через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. Отправление из Москвы в 14.40, прибытие в Симферополь на следующий день в 20.20. Время в пути составляет 29 часов 40 минут. Из Симферополя поезд отправляется в 13.10 и прибывает в Москву на следующий день в 18.24, время в пути — 29 часов 14 минут.

Поезд № 17/18 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а с сентября вновь станет ежедневным.

Ранее мы рассказали, что для поездок на Азовское море запускают сезонную электричку из Ростова-на-Дону.

Фото ВК «ТАВРИЯ»