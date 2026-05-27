Главная » Новости Ростовской области

Через Ростов начал курсировать двухэтажный поезд в Симферополь

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

27 мая через Ростовскую область начал курсировать двухэтажный состав «Таврия», следующий по маршруту Москва – Симферополь. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Новости Ростовской области

Это уже второй поезд «Таврия», в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и СВ. Поезд № 167/168 будет ходить по тому же маршруту и расписанию, что и скорый поезд № 17/18, но с периодичностью один раз в четыре дня. Маршрут пролегает через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. Отправление из Москвы в 14.40, прибытие в Симферополь на следующий день в 20.20. Время в пути составляет 29 часов 40 минут. Из Симферополя поезд отправляется в 13.10 и прибывает в Москву на следующий день в 18.24, время в пути — 29 часов 14 минут.

Поезд № 17/18 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а с сентября вновь станет ежедневным.

Ранее мы рассказали, что для поездок на Азовское море запускают сезонную электричку из Ростова-на-Дону.

Фото ВК «ТАВРИЯ»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости поезд Ростовская область туризм
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru