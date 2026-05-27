На Дону из-за ремонта двух участков на трассе Р-260 возможны ограничения движения до осени

В Ростовской области стартовал ремонт двух участков федеральной трассы Р-260, соединяющей Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск. Из-за этого на данных отрезках дороги до конца лета возможны локальные ограничения движения — непосредственно в зонах проведения работ.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работы по укладке новых слоев асфальтобетона ведутся на участках с 297-го по 300-й километр и с 329-го по 334-й километр. Восстановлением покрытия, начатым еще в прошлом году, занимается ФКУ Упрдор «Тамань». Специалисты с помощью фрезы снимают изношенный слой асфальтобетона, устраняют дефекты и неровности, затем укладывают выравнивающий слой, а сверху — новый защитный слой асфальта. После этого наносится разметка.

Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными в местах проведения работ, а также неукоснительно соблюдать требования регулировщиков, временных дорожных знаков и разметки.

Фото: мессенджере «MAX» Минтранс РО

