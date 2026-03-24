В Ростовской области драка на ферме переросла в стрельбу из ружья

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошел в Сальске на территории фермы во время конфликта между двумя мужчинами, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

21 марта на территории фермы, расположенной на улице Заводской 56-летний местный житель вступил в словесную перепалку с 40-летним знакомым. Ссора переросла в драку, в ходе которой фигурант выстрелил из охотничьего ружья в сторону потерпевшего. Последний, вовремя заметив опасность, отпрыгнул в сторону, что позволило ему сохранить жизнь.

Сейчас фигурант задержан, следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru