Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области мужчина и женщина погибли в сгоревшем сторожевом вагончике  

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

24 марта в Ростовской области два человека погибли на пожаре в Константиновском районе. Трагедия произошла в сторожевом вагончике, расположенном в 16 километрах от хутора Гапкин, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 23.20. Деревянное строение практически полностью уничтожено огнем. Внутри были обнаружены тела 59-летнего мужчины и 47-летней женщины.

По предварительной версии дознавателя регионального главка МЧС, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее мы рассказали, что неосторожность при курении привела к пожару в пятиэтажке в Ростовской области.

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru