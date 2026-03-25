В Ростовской области мужчина и женщина погибли в сгоревшем сторожевом вагончике  

24 марта в Ростовской области два человека погибли на пожаре в Константиновском районе. Трагедия произошла в сторожевом вагончике, расположенном в 16 километрах от хутора Гапкин, сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 23.20. Деревянное строение практически полностью уничтожено огнем. Внутри были обнаружены тела 59-летнего мужчины и 47-летней женщины.
По предварительной версии дознавателя регионального главка МЧС, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.
Фото ГУ МЧС по РО
