В Ростовской области мужчина и женщина погибли в сгоревшем сторожевом вагончике  

24 марта в Ростовской области два человека погибли на пожаре в Константиновском районе. Трагедия произошла в сторожевом вагончике, расположенном в 16 километрах от хутора Гапкин, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 23.20. Деревянное строение практически полностью уничтожено огнем. Внутри были обнаружены тела 59-летнего мужчины и 47-летней женщины.

По предварительной версии дознавателя регионального главка МЧС, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

Фото ГУ МЧС по РО