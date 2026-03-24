Неосторожность при курении привела к пожару в пятиэтажке в Ростовской области, на котором погиб пенсионер

В Ростовской области произошла трагедия, унесшая жизнь пожилого человека. В городе Красный Сулин в результате неосторожного обращения с огнем при курении погиб 67-летний мужчина.
Чрезвычайное происшествие случилось в пятиэтажном жилом доме на улице Комарова. В ходе пожара, охватившего площадь в 20 квадратных метров, спасателям удалось эвакуировать 15 человек, включая четверых детей.
Для ликвидации возгорания были задействованы силы и средства МЧС России: 20 пожарных и две единицы специальной техники оперативно справились с огнем.
Фото: МЧС по РО
