Главная » Новости Ростовской области

Неосторожность при курении привела к пожару в пятиэтажке в Ростовской области, на котором погиб пенсионер

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе четверых детей.

В Ростовской области произошла трагедия, унесшая жизнь пожилого человека. В городе Красный Сулин в результате неосторожного обращения с огнем при курении погиб 67-летний мужчина.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятиэтажном жилом доме на улице Комарова. В ходе пожара, охватившего площадь в 20 квадратных метров, спасателям удалось эвакуировать 15 человек, включая четверых детей.

Для ликвидации возгорания были задействованы силы и средства МЧС России: 20 пожарных и две единицы специальной техники оперативно справились с огнем.

Фото: МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар в многоэтажке происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru