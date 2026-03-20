В Ростовской области конфликт между супругами закончился поножовщиной и убийством

В отношении 42-летней жительницы донской столицы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, инцидент произошел 19 марта 2026 года. В одной из квартир многоквартирного дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая в ходе бытового конфликта нанесла своему 46-летнему супругу множественные ножевые ранения. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

«Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следком по региону.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СКР по РО

