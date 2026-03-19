На Дону задержан местный житель, шесть скрывавшийся после жесткого убийства жены

В Ростовской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве жены и шесть лет скрывавшийся от правосудия. Его арест стал результатом совместной работы следователей и полиции.

Следователи Донецка Ростовской области возобновили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя. Ему инкриминируется преступление по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, инцидент произошел в апреле 2020 года в одной из квартир Донецка. Во время распития спиртного между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина нанес 42-летней жене множественные удары металлическим рожком для обуви, от которых она скончалась на месте.

После этого обвиняемый скрылся, был объявлен в федеральный розыск, а производство по делу приостановлено. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Местонахождение фигуранта было установлено 17 марта 2026 года в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики, откуда его этапировали в Ростовскую область. На следующий день следователь предъявил ему обвинение, а суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте», — сообщает Следком по региону.

В ходе допроса и проверки показаний на месте задержанный дал подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного им особо тяжкого преступления и раскаялся в содеянном. В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления проводят комплекс необходимых действий для сбора и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Иллюстрация: скрин оперативного видео СКР по Ростовской области

