В Португалии таганрогский батутист Ярослав Дущенко стал чемпионом Европы среди юниоров

Российские юниоры победили в командном зачете на чемпионате Европы по прыжкам на батуте.

Батутист из Таганрога Ярослав Дущенко, воспитанник Центра олимпийской подготовки № 1, стал чемпионом Европы среди юниоров, завоевав золото в прыжках на двойном минитрампе. Соревнования проходили в португальском Портимау.

Помимо высшей награды, спортсмен добавил в свою копилку еще два серебра в личном и командном первенствах, показав, по оценке Федерации прыжков на батуте Ростовской области, невероятно стабильный и мощный результат.

«В очередной раз Ярослав доказал, что он настоящий боец и один из лидеров юниорской сборной России. Прыжки его были чистыми, сложными и заслуженно оценены судьями. Поздравляем Ярослава, его тренеров Наталью и Александра Шевченко, а также всю нашу сборную с очередным подиумом! Гордимся и ждём новых побед», — говорится в сообщении Федерации.

Чемпионат и первенство Европы проходили с 8 по 12 апреля, собрав около 800 участников из 29 стран. Российские атлеты, включая Дущенко, выступали в нейтральном статусе. В командных соревнованиях юниоров в дисциплине «двойной минитрамп» сборная России в составе Ярослава Дущенко, Михаила Андрейко, Тимофея Чигвинцева и Романа Афанасьева одержала победу с 28 баллами, опередив команды Великобритании (22 балла) и Испании (20 баллов).

По итогам всего чемпионата российские прыгуны на батуте заняли первое место в неофициальном общем медальном зачете, завоевав 13 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.

Успех в Португалии — продолжение серии побед для таганрогских спортсменов. В марте этого года Ярослав Дущенко и Артем Чертилин стали чемпионами России на лично-командном первенстве в Сочи. Не задолго до этого Чертилин также взял серебро на международном турнире в Могилеве и стал вторым на первенстве мира в Испании.

Фото и видео: Telegram-канал Федерации прыжков на батуте Ростовской области