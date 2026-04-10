Таганрогские дзюдоисты ПОДА успешно выступили на чемпионате России

На из счету две серебряные и две бронзовые медали.

В Суздале завершился чемпионат России по дзюдо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В соревнованиях приняли участие ведущие дзюдоисты страны. Таганрогским спортсменам удалось завоевать четыре призовых места.

Марина Попеня стала серебряным призером в весовой категории до 52 килограммов. В весовой категории до 63 кг второго места удостоилась Валентина Бастрыгина. Бронзовую награду в категории до 57 кг завоевала Анастасия Сержантова.

Особого внимания заслуживает выступление Ивана Юркова, который не только занял третье место в тяжелой весовой категории свыше 100 кг, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Эти результаты стали возможны благодаря упорным тренировкам и профессиональной работе тренерского штаба, сообщили в спорткомитете Таганрога.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

