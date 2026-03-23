Таганрогские батутисты завоевали золото на первенстве России в Сочи

Таганрогские спортсмены показали выдающиеся результаты на лично-командном первенстве России по прыжкам на батуте, которое завершилось 22 марта в сочинском «Сириусе». В масштабных соревнованиях, собравших 500 участников из 31 региона страны, донские атлеты завоевали несколько высоких наград и вошли в число сильнейших в стране.

Сборная Ростовской области, в составе которой выступали таганрожцы Ярослав Дущенко (Центр олимпийской подготовки №1) и Артём Чертилин (спортшкола олимпийского резерва №13), одержала победу в командных прыжках на двойном минитрампе среди юниоров 13-16 лет.

В личном зачете Ярослав Дущенко добавил в копилку региона золото на двойном минитрампе и бронзу в индивидуальных прыжках на батуте. Всего в топ-6 лучших батутистов России в разных дисциплинах и возрастных категориях вошли восемь представителей Таганрога: Ангелина Дущенко, Анна Красичкова, Кира Копылова, Артём Чертилин, Кирилл Федоренко, Полина Латышева, Андрей Семенов и Матвей Прокопенко.

Фото ВК «Таганрог спортивный»