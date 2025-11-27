В музее Таганрога Алла Цымбал расскажет об Александре I

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) 30 ноября проведет публичную лекцию «Последняя осень императора».

Двести лет назад Таганрог стал резиденцией Александра I и местом, где 19 ноября (1 декабря по новому стилю) 1825 года прервался его жизненный путь. О таганрогском периоде в жизни императора, который так много сделал для нашего города, расскажет старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея Алла Цымбал.

Лекция состоится в воскресенье, 30 ноября в 12.00.

Адрес музея: ул. Фрунзе, 41, справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко