Главная » Город

Власти Таганрога пообещали усилить контроль за качеством покоса травы

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Покос травы остается самой обсуждаемой темой среди жителей Таганрога — она по-прежнему лидирует по числу обращений и комментариев.

Город

Как отметила глава города Светлана Камбулова, работы идут по графику, все данные поручения выполняются.

На этой неделе покос завершен на следующих участках: улицы Инициативная, Чехова, Портовая, Транспортная (четная сторона), Театральная, 4-я Линия, Кленовая, Калинина, а также переулки Смирновский, Добролюбовский и 7-й Новый.

Работы продолжаются на улицах Ломоносова, Социалистической и М. Жукова. Подрядная организация обязалась завершить покос на этих территориях до понедельника.

«Контроль за соблюдением сроков веду лично», — подчеркнула глава Таганрога.

Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам. Поставлена задача привести в порядок все прилегающие территории к 1 июня.

Также проведена выборочная проверка качества выполненных работ по адресам: улица Чехова, 322; улица С. Шило, 167/5; улица Свободы, 22 и 12; улица Кленовая, 19. В большинстве случаев работы выполнены в полном объеме, однако выявлены отдельные недочеты. Подрядчику дано указание устранить их в кратчайшие сроки.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за непогоды городские службы Таганрога перевели в режим повышенной готовности.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство новости покос травы Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru