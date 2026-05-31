Власти Таганрога пообещали усилить контроль за качеством покоса травы

Покос травы остается самой обсуждаемой темой среди жителей Таганрога — она по-прежнему лидирует по числу обращений и комментариев.

Как отметила глава города Светлана Камбулова, работы идут по графику, все данные поручения выполняются.

На этой неделе покос завершен на следующих участках: улицы Инициативная, Чехова, Портовая, Транспортная (четная сторона), Театральная, 4-я Линия, Кленовая, Калинина, а также переулки Смирновский, Добролюбовский и 7-й Новый.

Работы продолжаются на улицах Ломоносова, Социалистической и М. Жукова. Подрядная организация обязалась завершить покос на этих территориях до понедельника.

«Контроль за соблюдением сроков веду лично», — подчеркнула глава Таганрога.

Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам. Поставлена задача привести в порядок все прилегающие территории к 1 июня.

Также проведена выборочная проверка качества выполненных работ по адресам: улица Чехова, 322; улица С. Шило, 167/5; улица Свободы, 22 и 12; улица Кленовая, 19. В большинстве случаев работы выполнены в полном объеме, однако выявлены отдельные недочеты. Подрядчику дано указание устранить их в кратчайшие сроки.

Фото из архива