Таганрог – последняя резиденция императора Александра I

Ровно 200 лет назад в Таганроге прервался жизненный путь Александра I. Российский император скончался утром 19 ноября (1 декабря по новому стилю) 1825 года. Ему было всего 47 лет.

Этот скорбный юбилей – повод вновь обратиться к личности одного из самых выдающихся монархов на российском престоле и к его роли в судьбе Таганрога.

12 (23 по н. ст.) декабря 1777 года в Петербурге в семье цесаревича Павла Петровича и цесаревны Марии Фёдоровны родился первенец – великий князь Александр Павлович, который вошёл в историю как император Александр I Благословенный.

Правление Александра I (1801-1825) стало периодом реформ и военных побед. В то время Россия, одержав победу в борьбе с Наполеоном, стала великой державой, достигнув наибольшего влияния в Европе.

Реформаторская деятельность императора также имела большое значение для последующего развития страны. О реформах александровской эпохи принято говорить, что они не удались. Однако это поверхностный взгляд, распространившийся в русском обществе и исторической науке уже в XIX веке. Действительно, Александр I не смог воплотить свои идеи: отменить крепостное право и построить «царство закона, добра и справедливости». Это никогда не удавалось ни одному правителю. Но он остался в истории как реформатор, которому удалось многое.

Подтверждение этого можно увидеть в истории Таганрога. В начале царствования Александра I было уделено большое внимание усовершенствованию законодательства и системы управления российским государством. В ходе административной реформы в 1802 году были созданы Государственный Совет и министерства, произошли перемены в административно-территориальном делении империи. Особое внимание уделялось югу России, где появились новые административные образования – градоначальства, выделенные из губерний и непосредственно подчинявшиеся министру внутренних дел. Центром одного из них стал Таганрог.

Вид Таганрога 19 ноября 1825 года

Успешной была и реформа образования, в ходе осуществления которой создавались новые университеты и гимназии. В 1806 году в Таганроге была открыта одна из старейших гимназий на юге России.

Нашему городу никогда в его истории не уделялось такого значительного внимания центральной властью и непосредственно правителем, как во времена Александра I. Он подписал 31 указ, непосредственно касавшийся развития Таганрога (не считая писем, адресованных таганрогским градоначальникам, а также указов и распоряжений по Новороссийскому краю, действие которых также распространялось на Таганрог). Все они были призваны способствовать развитию экономики, благоустройству города и края, совершенствовать систему местного управления.

По распоряжению императора был создан таганрогский таможенный округ, учреждены Коммерческий суд, Ассигнационный банк, Строительный комитет, построен ряд городских сооружений, в 1808 году утверждён герб Таганрога. В то время таганрогский порт играл главенствующую роль в развитии южнорусской морской торговли, что способствовало быстрому освоению земель, вошедших в состав Российской империи в последней четверти XVIII века, и становлению сельского хозяйства на юге России.

Открытка «Таганрог. Памятник Александру I. Дворец Александра I»

В подчинении таганрогского градоначальника находилась огромная территория, включая Ростов, Нахичевань и Мариуполь. Также он контролировал всё коммерческое судоходство по Азовскому морю, был главным представителем императора на юго-востоке Новороссийского наместничества.

Александр I не ограничился изданием указов и перепиской с местными властями. В мае 1818 года во время инспекционной поездки по югу России он впервые посетил Таганрог, увидев город, которому с начала царствования уделял много внимания.

В ходе этого кратковременного визита Александр I останавливался в доме, незадолго до этого перестроенном градоначальником П.А. Папковым для приёма гостей градоначальства. Никто не мог предположить, что спустя семь лет здесь разместится резиденция императора, и Таганрог станет «мимолётной столицей» России.

13 сентября (1 октября по н. ст.) 1825 года Таганрог вновь встречал императора. Спустя две недели прибыла императрица Елизавета Алексеевна. Монаршая чета на зиму покинула Санкт-Петербург из-за болезни императрицы и обосновалась в Таганроге.

Открытка «Таганрог. №4. Дворец императора Александра I»

Приезд государя с супругой всколыхнул город. Сюда съехались все окрестные помещики, наказной атаман Области Войска Донского генерал Алексей Иловайский и казачьи офицеры, губернское начальство – наместник Новороссии граф Михаил Воронцов с супругой и сопровождавшие его чиновники, попечитель Харьковского учебного округа Алексей Перовский. В свите Александра I были барон Иван Дибич, князь Пётр Волконский, граф Александр Чернышёв, военные придворной караульной службы и чиновники канцелярии императора.

Таганрог зажил непривычной для него столичной жизнью. Приёмы и балы следовали один за другим. В Коммерческом собрании балы, по воспоминаниям барона Николая Шенига, «давались почти каждое воскресенье и на них всегда присутствовал Государь и танцевал Польский».

Таганрожцы с благоговением и немалым удивлением наблюдали за жизнью «царя царей», как называли Александра I европейцы. Каждый день император совершал свою утреннюю прогулку, направляясь в городской сад. Он любезно раскланивался с редкими прохожими, беседовал с караульными солдатами и офицерами, дежурившими возле дворца. По свидетельству современников, Александр I «в обращении был необыкновенно доступен и разговаривал на улице со многими». После обеда монаршая чета в открытом экипаже выезжала в Карантин, где открывался прекрасный вид на море.

Но никто из наблюдавших за спокойной и счастливой частной жизнью императорской семьи не догадывался, что таится за этой идиллией. Монарх, достигший вершин славы и могущества, чувствовал себя абсолютно одиноким. Он устал от власти, не верил людям и всё чаще окровавленная тень отца – свергнутого императора Павла I – вставала перед ним.

Медаль в память кончины императора Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года, Россия

Александр I знал, что среди гвардейских офицеров, с которыми он одиннадцать лет назад победил Наполеона и вошёл в Париж, много недовольных, объединившихся в тайные общества. Они обсуждали планы военного переворота и даже покушения на монарха. В октябре 1825 года список заговорщиков был доставлен в Таганрог и положен в секретный ящик стола императора.

Через несколько дней после получения подробного доклада о заговоре в армии император по настоятельной просьбе Михаила Воронцова отправился в поездку в Крым. В Таганрог Александр I вернулся 4 ноября тяжело больным. Таганрожцы восприняли его болезнь как личное горе. Каждое утро толпа горожан собиралась возле резиденции императора, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Гравюра «Смерть Александра I в Таганроге»

Но усилия медиков успехом не увенчались. 19 ноября (1 декабря по н. ст.) 1825 года в небольшом городе на берегу Азовского моря оборвалась жизнь императора Александра Благословенного, почти четверть века управлявшего Российской империей. Закончился один из блистательных периодов российской истории. А Таганрог оказался в центре невероятных событий, связанных со сменой правления, династическим кризисом и организацией небывалых прежде траурных торжеств.

Город погрузился в траур. Забальзамированное тело императора на некоторое время поместили в дворцовую церковь, а затем перенесли в церковь Иерусалимского греческого монастыря. Сорок дней таганрожцы и безутешная вдова оплакивали Александра Благословенного.

«Александровский» зал Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки)

29 декабря 1825 года (10 января 1826 года по н. ст.) императорский траурный кортеж отправился из Таганрога в Санкт-Петербург. Долгий путь через всю Россию продолжался больше двух месяцев. 13 (26 по н. ст.) марта 1826 года в три часа пополудни под гром пушечных орудий тело императора было погребено в усыпальнице Петропавловского собора.

Алла Цымбал, старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея, фотографии из коллекции Таганрогского музея-заповедника