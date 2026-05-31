Десять многодетных семей Ростовской области, в том числе и Таганрога, получили ключи от микроавтобусов

В Ростовской области 30 мая отмечался День многодетных семей. Праздник был учрежден в прошлом году по инициативе местных жителей.

В регионе уже сложилась традиция дарить большим семьям автомобили.

«В этот день ключи от новых микроавтобусов получили десять донских семей. Многодетной семье из Неклиновского района автомобиль доставили прямо к дому», — рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Для остальных организовали праздник в Волгодонске. Заместитель губернатора Олеся Старжинская вручила ключи от микроавтобусов девяти многодетным семьям из разных районов области: Константиновского, Багаевского, Миллеровского, а также из Ростова-на-Дону, Таганрога, Зверева, Волгодонска, Батайска и Шахт.

Одна из семей — Шишкины из Шахт, воспитывающие девятерых детей, — получила автомобиль после обращения директора школы, где учатся их дети, на предновогоднем интерактивном приеме граждан.

Дата праздника выбрана неслучайно: 30 мая — день памяти преподобной Евфросинии Московской, супруги Дмитрия Донского. Их семья, воспитавшая восьмерых детей, считается на Руси символом супружеского счастья и благополучия.

