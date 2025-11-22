Главная » Новости Таганрога

В многодетной семье под Таганрогом родилась «королевская двойня»

В Неклиновском районе зарегистрирована вторая за последнее время «королевская двойня» — мальчик и девочка, ставшие шестым и седьмым ребенком в семье, сообщает ЗАГС Неклиновского района.

Родители Игорь и Анастасия Колесник назвали новорожденных Игорем и Камиллой.

Сотрудники районного отдела ЗАГС поздравили многодетную семью с радостным событием и пожелали родителям и детям крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия.

«Желаем деткам расти улыбчивыми и здоровыми, в любви, ласке и заботе!» — такими словами сопровождалась официальная регистрация новорожденных.

Отметим, что «королевской двойней» называют разнополых близнецов, что считается достаточно редким явлением.

В начале ноября у жителей Неклиновского района Дмитрия и Карины Подзолковых родились близнецы — сын Марк и дочь Стефания. А в сентябре таганрогская семья Кондратенко пополнилась «королевской двойней» — сыном Дмитрием и дочерью Валерией.

История названия «королевская двойня» связана с монархическими семьями. В прошлом, появление в королевской семье одновременно сына и дочери воспринималось как благословение. Это событие считалось благоприятным, так как позволяло избежать борьбы за престол и обеспечивало гладкое наследование власти.

Фото: ЗАГС Неклиновского района

