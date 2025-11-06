В семье под Таганрогом родилась редкая «королевская двойня»

В семье жителей Неклиновского района Дмитрия и Карины Подзолковых появилась на свет «королевская двойня» — сын Марк и дочь Стефания, сообщает ЗАГС Ростовской области.

«С двойным прибавлением! Желаем крепкого здоровья малышам, улыбок каждый день, мира и гармонии в семье», — поздравил ЗАГС счастливых родителей.

Отметим, что рождение «королевской двойни» — явление достаточно редкое. По данным статистики, вероятность появления разнополых близнецов составляет примерно один случай на тысячу родов. В России частота многоплодных беременностей составляет около 1%, при этом она зависит от генетики, возраста матери и других факторов. В отличие от однояйцевых близнецов, которые всегда одного пола и очень похожи друг на друга, разнополые близнецы похожи не более, чем обычные братья и сёстры.

Напомним, в сентябре 2025 года «королевская двойня» — сын Дмитрий и дочь Валерия — родились в семье таганрожцев Кондратенко.

Фото: страница ВК ЗАГС Ростовской области