Главная » Город

«Королевская двойня» родилась в семье жителей Таганрога в сентябре

На чтение 1 мин Просмотров 74 Опубликовано

Отделом ЗАГС Таганрога в сентябре зарегистрирована 14-я в этом году двойня.

Город

В семье Кондратенко появилась на свет «королевская двойня» — сын Дмитрий и дочь Валерия.

«С прибавлением вас! Дети — это радость, счастье, миллион улыбок, звонкий смех, а вам всего досталось вдвойне. Желаем вашей семье огромного счастья, чтобы всё самое хорошее в жизни всегда умножалось на два!», — поздравил молодых родителей ЗАГС Таганрога.

Рождение «королевской двойни» — явление достаточно редкое. По данным статистики, вероятность появления разнополых близнецов составляет примерно один случай на тысячу родов. В России частота многоплодных беременностей составляет около 1%, при этом она зависит от генетики, возраста матери и других факторов.

Отметим, что с начала года в Таганроге родилось уже больше тысячи малышей.

Фото: ВК «Отдел ЗАГС г. Таганрога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

двойня дети ЗАГС Таганрог хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru