«Королевская двойня» родилась в семье жителей Таганрога в сентябре

Отделом ЗАГС Таганрога в сентябре зарегистрирована 14-я в этом году двойня.

В семье Кондратенко появилась на свет «королевская двойня» — сын Дмитрий и дочь Валерия.

«С прибавлением вас! Дети — это радость, счастье, миллион улыбок, звонкий смех, а вам всего досталось вдвойне. Желаем вашей семье огромного счастья, чтобы всё самое хорошее в жизни всегда умножалось на два!», — поздравил молодых родителей ЗАГС Таганрога.

Рождение «королевской двойни» — явление достаточно редкое. По данным статистики, вероятность появления разнополых близнецов составляет примерно один случай на тысячу родов. В России частота многоплодных беременностей составляет около 1%, при этом она зависит от генетики, возраста матери и других факторов.

Отметим, что с начала года в Таганроге родилось уже больше тысячи малышей.

Фото: ВК «Отдел ЗАГС г. Таганрога»