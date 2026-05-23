В историческом центре Таганрога на улице Греческой произошел оползень

Угрозы жизни и здоровью для жителей в настоящее время нет.

Неделю назад после сильных дождей произошел оползень неподалеку от домов №№ 64 и 66 по улице Греческой в Таганроге. Кадрами с места происшествия поделилось одно из городских сетевых изданий. В публикации отмечается, что земля обвалилась на 6-8 метров вниз, что вызывает естественные опасения у местных жителей.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога. Там подтвердили случившееся.

«21 мая сотрудники администрации города провели комиссионный выход по адресам: улица Греческая №№ 64 и 66, где был зафиксирован оползневый процесс. По итогам обследования установлено, что угрозы жизни и здоровью жителей в настоящее время нет. Ситуация находится на контроле. Принимаются необходимые меры в рамках действующих полномочий», — говорится в официальном комментарии.

Фото: администрация Таганрога