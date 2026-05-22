Житель Дона угнал машину скорой помощи, чтобы покататься, и доехал на ней до Волгограда

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, угнавшего машину скорой помощи. Инцидент произошел в поселке Зимовники.

В отдел полиции по Зимовниковскому району поступило заявление об угоне служебного автомобиля скорой медицинской помощи со внутреннего двора местной центральной больницы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали подозреваемого — 32-летнего местного жителя, который уехал на угнанной машине в Волгоград.

Задержанный объяснил, что заметил незапертое транспортное средство и решил покататься. Доехав до соседнего города, он оставил автомобиль на одной из улиц. Полицейские нашли машину и вернули ее сотрудникам больницы.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба донского главка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростове-на-Дону задержан лжеполицейский, похитивший товары из пункта выдачи.

Фото: ГУ МВД России по РО