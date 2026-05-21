Четыре подростка пострадали в ДТП с участием двух пит-байков на пешеходном переходе в Ростове

Вечером 20 мая в Ростове авария с участием двух пит-байком произошла на пешеходном переходе. Во время ДТП пострадали четверо подростков – два водителя, пассажир и пешеход. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около 20.30 на улице Облачной. По предварительным данным, 17-летний водитель пит-байка остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в него врезался другой пит-байк, которым управлял 15-летний подросток. После столкновения первый водитель наехал на 14-летнего пешехода, который переходил дорогу.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний пешеход, оба водителя пит-байков и 15-летний пассажир одного из них.

Госавтоинспекция напоминает, что движение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено, а игнорирование правил может привести к трагическим последствиям.

Фото Госавтоинспекции РО