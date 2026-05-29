Главная » Новости Ростовской области

В Ростове двое 12-летних детей угнали инвалидную коляску, чтобы покататься

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет в полиции.

Новости Ростовской области

В Ростове, в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило сообщение от местного жителя о краже его инвалидной коляски от подъезда дома по улице Зорге. Мужчина рассказал, что он участник боевых действий, похищенное средство передвижения ему необходимо для жизни.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили двух подозреваемых — несовершеннолетних 2014 года рождения. Как выяснилось, 12-летние дети угнали коляску от подъезда многоквартирного дома, покатались на ней, а затем бросили на улице.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по розыску и возврату имущества законному владельцу. Поскольку возраст наступления уголовной ответственности в данном случае не наступил, в отношении несовершеннолетних решается вопрос о постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних и принятии мер профилактического характера, уточнили в пресс-службе донской полиции.

Кроме того, в отношении родителей нарушителей будет решаться вопрос о составлении протоколов об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru