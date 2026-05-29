В Ростове двое 12-летних детей угнали инвалидную коляску, чтобы покататься

Несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет в полиции.

В Ростове, в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило сообщение от местного жителя о краже его инвалидной коляски от подъезда дома по улице Зорге. Мужчина рассказал, что он участник боевых действий, похищенное средство передвижения ему необходимо для жизни.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили двух подозреваемых — несовершеннолетних 2014 года рождения. Как выяснилось, 12-летние дети угнали коляску от подъезда многоквартирного дома, покатались на ней, а затем бросили на улице.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по розыску и возврату имущества законному владельцу. Поскольку возраст наступления уголовной ответственности в данном случае не наступил, в отношении несовершеннолетних решается вопрос о постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних и принятии мер профилактического характера, уточнили в пресс-службе донской полиции.

Кроме того, в отношении родителей нарушителей будет решаться вопрос о составлении протоколов об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

