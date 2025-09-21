Главная » Город

Таганрожцы представили свой город на выставке в донской столице

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

20 сентября в Ростове на площадке исторического парка «Россия – моя история» в рамках «Дней муниципальных образований Ростовской области» был представлен Таганрог.

Как рассказала глава города Светлана Камбулова, на выставке гости смогли познакомиться с промышленным, образовательным, научным, цифровым, спортивным и культурным потенциалом города, его колоритом и гостеприимством. В рамках экспозиции прошли  творческие мастерские и интерактивы для всей семьи, мастер-классы и профориентационные мероприятия, театрализованные презентации и выставки художественных работ.

В частности, промышленный потенциал представляли ведущие предприятия Таганрога — ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», АО «Тагмет», ПАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «ТЗ «Прибой», ООО «Лемакс», ЗАО «ОКБ РИТМ» и другие.

Достижения социальной сферы продемонстрировали Передовая инженерная школа ЮФУ, Таганрогский музей-заповедник, Молодежный центр, городской комитет по физической культуре и спорту, детские дошкольные учреждения и другие организации.

О цифровых технологиях рассказали гостям выставки Центр молодежного инновационного творчества «Умный кубик» и МФЦ  Таганрога. А с туристическим потенциалом Таганрога посетителей знакомили специалисты ООО «Судаков Тревел», ООО «Авиа-Сити», ООО «Издательство «Лукоморье», кафе-кондитерской «Мадам Ку-Ку» и кафе «Фрекен Бок», представители гостиничного бизнеса.

Также в мероприятии приняли участие Фонд поддержки предпринимательства Таганрога и молодежная организация «Движение первых».

Тем временем в холле исторического парка выступали лучшие творческие коллективы нашего города, а в малом зале проходил показ фильма «Живой город», снятый в Таганроге в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России».

Специальным гостем выставки стал двукратный чемпион мира по аккордеону, композитор, общественный деятель Александр Поелуев, который исполнил свои популярные произведения, в том числе посвященные нашему городу «Путешествие к счастью» и «Однажды в Таганроге».

Фото и видео telegram-канал Светланы Камбуловой

выставка новости потенциал города Ростов Таганрог туризм
