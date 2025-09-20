В Центре социального обслуживания Таганрога появилась новая парковая зона

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Таганрога открыли «Тропу здоровья и долголетия».

Напомним, ЦСО дважды становился победителем губернаторской программы «Сделаем вместе!». В 2024 году в учреждении был построен новый стеклянный отапливаемый павильон, предназначенный для проведения различных занятий под руководством соцработников.

Запланированные работы по второму проекту инициативного бюджетирования уже завершены, создана экологическая «Тропа здоровья и долголетия». Она включает: дорожно-тропиночную сеть; современную инфраструктуру для пеших прогулок, бега и отдыха; комфортные места для реабилитации.

Раньше спортивно-оздоровительные мероприятия для пожилых людей с инвалидов проводились только в помещениях. Теперь появилась полноценная парковая зона для реабилитационных занятий на свежем воздухе, активного отдыха и игр, тренировок и закаливания, социального общения и досуга.

«Уверена, что созданные комфортные условия позволят повысить мотивацию к здоровому образу жизни, улучшат физическое и эмоциональное состояние подопечных ЦСО. «Тропа здоровья и долголетия» — еще один шаг к созданию доступной и комфортной среды в нашем городе», — сообщила в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

В 2025 году Центр социального обслуживания намерен в третий раз участвовать в проекте «Сделаем вместе!». Учреждение хочет приобрести специальное транспортное средство — автомобиль марки «Газель Соболь ГАЗ» для доставки маломобильных граждан и инвалидов, в том числе и участников СВО в медицинские учреждения, государственные структуры и социальные службы города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой