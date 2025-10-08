Таганрожцы поднялись на вершину «Академик Каляев», чтобы установить капсулу для записок альпинистов

5 октября группа таганрожцев установила на вершине «Академик Каляев» капсулу для записок альпинистов, совершающих восхождения, снабдив ее пояснительной табличкой.

Имя для горы

У этой вершины Главного Кавказского хребта в горном массиве Лабода, расположенном в Ирафском районе Республики Северная Осетия — Алания, высота над уровнем моря составляет 3221 м.

В прошлом году от территории спортивного оздоровительного альплагеря «Таймази» в горы подняли памятник, посвященный выдающемуся российскому ученому Анатолию Каляеву, и установили его на высоте около трех тысяч метров. В этой почетной миссии участвовали представители семьи ученого вместе с друзьями и единомышленниками. Возведению памятного знака также поспособствовало ростовское областное отделение Русского географического общества (руководитель Али Узденов).

Напомним, к 100-летию со дня рождения Анатолия Каляева в 2022 году парламент Республики Северная Осетия — Алания принял предложение ЮФУ о присвоении безымянной горе на восточном отроге горного массива Лабода (топоним «Гребень Гурмастента») наименования «Академик Каляев». Имя официально утверждено распоряжением Правительства РФ от 29.08.2024 г. №2359-р, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Фамилия Каляевых многое значит для отечественной науки. Участник Великой Отечественной войны и героической обороны Ленинграда, Анатолий Васильевич Каляев, которому посвящено название вершины в горах Северной Осетии, — академик РАН, заслуженный деятель науки РСФСР. Анатолий Каляев руководил ТРТИ (сегодня это Инженерно-технологическая академия ЮФУ) с 1968 по 1986 годы, и вместе со своими сподвижниками поднял учебный процесс в институте на высокий уровень, объединив с научно-исследовательской работой. ТРТИ стал ведущим инженерно-техническим вузом СССР.

Среди учеников Анатолия Каляева — шесть членов Российской академии наук, лауреаты Государственной премии и премий Правительства РФ, генеральные конструкторы и руководители предприятий Ростеха, Роскосмоса, Росатома, РЖД и других технологических корпораций. Его принципиально новая научная концепция, уникальные исследования и ряд фундаментальных научных результатов легли в основу создания сверхпроизводительных многопроцессорных вычислительных систем.

Наука и жизнь

В почетной миссии с восхождением на гору в этом году участвовали три поколения семьи Каляевых. Сын Анатолия Васильевича, Игорь Каляев — ведущий российский ученый, академик РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. За выдающиеся работы в области многопроцессорных вычислительных и управляющих систем в феврале прошлого года Игорь КАляев отмечен государственной наградой Российской Федерации – Орденом Почета.

«Мой отец любил радоваться жизни. Благодаря ему я первый раз встал на лыжи в 1972 году — в Уллу-Тау. Научился ходить в горы, заниматься альпинизмом и подводной охотой. Когда говорят о людях науки, принято представлять какого-то «книжного червя», занятого только исследованиями и расчетами и оторванного от реальности. А Анатолий Васильевич разбирался в очень разных областях, разделял много увлечений, приучил и меня жить полнокровной жизнью, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», — цитирует Игорь Каляев Николая Островского, акцентируя при этом, что Каляев-старший всегда оставался человеком целеустремленным.

Игорь Анатольевич старается передать свою увлеченность детям и внукам, чтобы они понимали что жизнь — штука разнообразная, и нужно попробовать разные её аспекты.

Еще один участник экспедиции, внук и сын академиков РАН, Анатолий Игоревич Каляев — доктор технических наук, заместитель директора по науке НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, заведует лабораторией интеллектуальной обработки информации и управления НИИ многопроцессорных вычислительных систем им. А.В. Каляева. В этом году Анатолий Игоревич поднялся на вершину «Академик Каляев».

«Очень красивое место, красивый подход, вид оттуда самый лучший, ничто не загораживает окрестные горы. Поднялся, и видишь все вокруг. Мне кажется, это очень символично: Анатолий Васильевич Каляев любил смотреть вокруг себя и видел больше, чем многие», — рассказал Анатолий Игоревич о вершине, добавив, что был бы очень рад, если бы здесь побывало как можно больше людей.

Традиция идти выше

Семнадцатилетний правнук легендарного академика Егор Проценко тоже смог дойти до горы и отметил, что у него появилось «чувство завершенности». В прошлом году парень смог подняться до места с названием «Кругозор», и беспокоился, что в этом году не получится дойти до самой высокой точки восхождения. Но ему удалось.

А главным героем в экспедиции по праву можно считать самого юного участника миссии. Десятилетний Ян Коновалов смог подняться к небольшой площадке неподалеку от вершины, где установлен памятник его знаменитому прадеду — на высоту около трех тысяч метров. Он учится в таганрогском лицее № 4 и говорит, что справляться с некоторыми задачами «бывает сложно». Еще Ян занимается музыкой — играет на флейте.

На горе мальчику несколько раз хотелось повернуть, но он преодолел сам себя, и смог подняться выше. Рассказывая об этом, Игорь Анатольевич отметил, что у Яна настоящий «каляевский дух». Игорь Каляев знакомит своего внука с наукой: в конце августа они вместе побывали в ядерном центре в Сарове («Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»), посетили музей ядерного оружия. Ян даже посидел в кресле Юлия Харитона, главного конструктора, работавшего с Игорем Курчатовым.

А еще они побывали в Центре подготовке космонавтов в Звездном городке, рассматривали тренажеры и огромный бассейн, в который погружена космическая станция и будущие космонавты отрабатывают невесомость. Становиться космонавтом Ян не хотел бы: считает, что у такой профессии очень большие физические нагрузки. При том этой осенью во время восхождения он поднялся так высоко, куда не дойдут многие и многие взрослые.

На карте мира

Гора, у которой теперь есть имя, важна не только для семьи ученого. Днем раньше на вершину «Академик Каляев» поднялась группа альпинистов — восемь человек под руководством инструктора Евгения Цымбала. В группе шли спортсмены с разным опытом. Трое имели третий разряд по альпинизму, трое — значок «Альпинист России» (такой значок можно заработать, только совершив восхождение в рамках мероприятий, проводимых под эгидой Федерации альпинизма России, примечание автора) и двое — совсем новички. Подъем группа начала из лагеря «Таймази» около пяти утра, а вернулась обратно — в пять вечера.

Для одной из участниц восхождения, Олеси Казимировой, это третья вершина в жизни, а заниматься альпинизмом она начала в июне 2025 года.

«Я в восторге от вершины «Академик Каляев»! Виды с нее – шикарные. Повезло с погодой, что не было снега или дождя, — это может повысить сложность восхождения. Здесь часть подхода – скальная, как и сама вершина. Мы шли с веревками. Из моих вершин эта – самая красивая, -поделилась впечатлениями девушка.

Вершина для альпинизма — это точка горы выше соседних перевалов не менее чем на 200 метров.

«Мы долго искали, и наконец решили, что именно эта гора отвечает нужным требованиям. Вершина академика Каляева есть теперь на всех картах России и мира. Мы достигли определенного этапа. Дальше нужно присвоить вершине категорию, чтобы альпинисты могли официально получать зачеты, — рассказал Игорь Каляев.

Он предположил, что в скором будущем подготовит специальный значок «Вершина «Академик Каляев», чтобы вручать людям, которые там побывали. Маршруту планируют присвоить категорию «1 б», подав необходимые документы в Федерацию альпинизма России.

«Академик Каляев» как нельзя лучше иллюстрирует стремление к высоте познаний: с каждым шагом открывается новые виды и более далекие горизонты, и ты понимаешь, что мир гораздо больше и удивительнее, чем мы можем себе представить.

МАРИНА ДАРЕНСКАЯ, фото Игоря Каляева, Егора Проценко, Олега Бутко