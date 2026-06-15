Еще две категории ветеранов боевых действий получили доступ к услугам фонда «Защитники Отечества»

Ранее с такой инициативой выступила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Внесены изменения в указ о работе фонда «Защитники Отечества». Теперь помощь смогут получать еще две категории ветеранов боевых действий.

Речь идет о действующих военнослужащих, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО, но решили остаться в рядах Вооруженных сил РФ. Также в список включены ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, и получившие инвалидность. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Таким образом, доступ к услугам фонда теперь открыт для военнослужащих, которые стали инвалидами в ходе выполнения боевых задач, но продолжают службу. Ранее с такой инициативой выступила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах РФ, – это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей», — отметила Анна Цивилева.

Теперь ветераны боевых действий с инвалидностью, решившие продолжить военную службу, смогут при поддержке фонда получать технические средства реабилитации: спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства для адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок защитников Отечества».

Фото: donland.ru