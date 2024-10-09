В горах Северной Осетии установлен памятник ученому из Таганрога

В прошедшие выходные группа альпинистов, состоящая большей частью из таганрожцев, подняла в горы Северной Осетии памятник, посвященный выдающемуся российскому ученому Анатолию Васильевичу Каляеву.

Памятник подняли от территории спортивного оздоровительного лагеря «Таймази» и установили на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Мемориал появился в горах в том числе и благодаря содействию ростовского отделения Русского Географического общества.

Напомним, незадолго до этого, в связи со 100-летним юбилеем со дня рождения Анатолия Каляева (отмечался в 2022 году), парламент Республики Северная Осетия-Алания принял предложение Южного федерального университета о присвоении безымянной горе, расположенной на восточном отроге горного массива Лабода (топоним «Гребень Гурмастента»), наименования «Академик Каляев».

Жизнь академика РАН, заслуженного деятеля науки РСФСР, участника Великой Отечественной войны и героической обороны Ленинграда оставила яркий и основательный след во многих сферах. Анатолий Васильевич Каляев руководил ТРТИ (сегодня это Инженерно-технологическая академия ЮФУ) с 1968 по 1986 годы и вместе со своими сотрудниками смог сделать институт ведущим инженерно-техническим вузом СССР. Учебный процесс в ТРТИ Каляев поднял на высокий уровень, объединив воедино с научно-исследовательской работой.

Среди учеников Анатолия Каляева — шесть членов Российской академии наук, лауреаты Государственной премии и премий Правительства РФ, генеральные конструкторы и руководители предприятий Ростеха, Роскосмоса, Росатома, РЖД и других технологических корпораций. Анатолием Васильевичем лично подготовлены 17 докторов и 56 кандидатов наук, опубликовано более 300 его научных трудов.

Вместе со своими учениками Анатолий Васильевич развил не имеющую аналогов в мире принципиально новую научную концепцию, открыв направление многопроцессорных вычислительных и нейропроцессорных систем с массовым параллелизмом, программируемой архитектурой и структурно-процедурной организацией вычислений. В процессе уникальных исследований Анатолий Каляев получил ряд фундаментальных научных результатов, на основе которых стали создавать сверхпроизводительные многопроцессорные вычислительные системы.

Научные традиции продолжают в династии Каляевых. Сын Анатолия Васильевича, Игорь Каляев — академик РАН, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ. Его внук, Анатолий Каляев — доктор технических наук, заведующий лабораторией ЮФУ. Семь представителей семьи Каляевых участвовали в установке памятной конструкции в горах северной Осетии – дети, внуки, и даже правнуки академика.

«Горжусь тем, что удалось осуществить проект и установку памятника, и благодарен всем, кто помог в этом непростом деле! — подчеркнул Анатолий Игоревич Каляев, успешный ученый, продолжатель дела своего знаменитого деда.

Группе альпинистов понадобилось два дня (с ночевкой на месте с названием «Кругозор» выше зоны леса), чтобы доставить сборные части мемориального знака и памятные таблички от лагеря «Таймази» к нужному месту — небольшой площадке неподалеку от вершины, названой в честь академика Каляева.

В более опасной части маршрута ребятам самую массивную часть памятника приходилось на импровизированных носилках транспортировать то вдвоем, то вчетвером. При установке для устойчивости внутреннюю часть конструкции наполнили камнями со склона. Формой памятник перекликается с близко расположенной вершиной «Академик Каляев», стилизованно повторяя ее очертания.

Основная плита и барельеф памятного знака выполнены из полимербетона с защитным покрытием, а другие части конструкции – из нержавеющей стали. Альпинисты собрали воедино и установили мемориал за два часа. В следующем году планируется восхождение на вершину – чтобы смонтировать там памятный знак со специальной капсулой, предназначенной для записок альпинистов.

«…присвоить наименование «Академик Каляев» безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 42°53,9’северной широты, 43°32,3′ восточной долготы абсолютной высотой 3221 метр, расположенной на территории Республики «Северная Осетия–Алания» — значится на одной из табличек мемориала. Это строки из распоряжения правительства РФ от 29.08.2024 г. №2359-р, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишутиным. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации, и гласит, что наименование присвоено «…в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Парламента Республики Северная Осетия-Алания, а также для увековечения памяти заслуженного советского и российского ученого, академика Российской академии наук, Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны А.В. Каляева».

Высокая точка неподалеку от альплагеря «Таймази» неслучайно получила имя академика Каляева. Он сделал очень многое для научно-технического развития регионов Кавказа, становления и развития Северо-Кавказского научного центра высшей школы, объединявшего ученых этого края, внес серьезный личный вклад в развитие туристической инфраструктуры Северной Осетии. В 1973 году под его руководством основан первый в Дигорском ущелье спортивно-оздоровительный лагерь «Таймази», который и сегодня продолжает славные традиции, заложенные выдающимся ученым.

На Северном Кавказе пока лишь две вершины носят имена советских и российских академиков. Другую высокую точку, «Академик Фортов», назвали в честь всемирно известного ученого-физика из РАН Владимира Фортова в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Возможно, в честь выдающихся ученых позже назовут и другие красивые горные пики. Это замечательно иллюстрирует высоту научных устремлений и их важность. Развитие науки меняет наш мир до неузнаваемости, изменяя качество жизни миллионов людей к лучшему, открывая головокружительные горизонты и новые дороги. Только нужно бесконечно много труда и самоотверженности, чтобы добраться до вершин познания, и тут же выстроить вслед за ними путь к новым, ранее никому не ведомым.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Анатолия Каляева, из архива ЮФУ