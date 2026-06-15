В Таганроге ветеран МВД представил книгу — дань памяти фронтовому летчику

Прообразом героя «Свинцового неба» стал легендарный таганрогский летчик Игорь Шавша.

На уроке мужества в Таганрогском механическом колледже ветеран общественной организации УМВД России по городу Таганрогу, подполковник полиции в отставке Андрей Рафтопуло представил свою новую книгу «Свинцовое небо».

Встреча стала площадкой для диалога между поколениями. Участники обсудили, какое значение произведение имеет для молодежи и насколько молодые люди способны прочувствовать описанные в нем события. Книга «Свинцовое небо» стала символическим подарком для преподавателей и студентов, пришедших на мероприятие.

К презентации присоединились депутат городской Думы Таганрога Елена Сирота и подполковник Вооруженных Сил в отставке Сергей Климов.

Как отметили организаторы, «Свинцовое небо» — это не просто сборник военных рассказов, а дань памяти фронтовому летчику, участнику двух войн и истинному патриоту. Прообразом главного героя стал легендарный таганрогский пилот Игорь Шавша. Он посвятил авиации полвека, воспитал множество выдающихся летчиков и космонавтов, в том числе космонавта Владимира Джанибекова.

После презентации с учащимися провели беседу о престиже службы в полиции, чтобы повысить интерес молодежи к работе в правоохранительных органах.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РО