Академик Игорь Каляев награжден Орденом Почета

Руководитель направления ЮФУ, академик РАН Игорь Каляев из Таганрога награждён Орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественной науки, сообщает пресс-служба вуза.

Игорь Каляев возглавляет одну из ведущих научно-педагогических школ Российской Федерации — таганрогский Научно-исследовательского института многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета (НИИ МВС ЮФУ).

Профессором Каляевым был сделан ряд теоретических открытий, разработаны теоретические основы построения высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем с реконфигурируемой архитектурой, которые нашли широкое применение в интересах Министерства обороны и специальных служб РФ.

Фото пресс-центр ЮФУ