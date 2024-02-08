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Академик Игорь Каляев награжден Орденом Почета

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Руководитель направления ЮФУ, академик РАН Игорь Каляев из Таганрога награждён Орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественной науки, сообщает пресс-служба вуза.

#Наука

Игорь Каляев возглавляет одну из ведущих научно-педагогических школ Российской Федерации — таганрогский Научно-исследовательского института многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета (НИИ МВС ЮФУ).

Профессором Каляевым был сделан ряд теоретических открытий, разработаны теоретические основы построения высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем с реконфигурируемой архитектурой, которые нашли широкое применение в интересах Министерства обороны и специальных служб РФ.

Фото пресс-центр ЮФУ

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#новости #Таганрог #ЮФУ
Таганрогская правда
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