Юный таганрогский теннисист стал победителем международного турнира в Сербии

Александр Безрида завоевал золото в парном разряде.

Воспитанник спортивной школы №1 Таганрога Александр Безрида одержал победу на международном теннисном турнире 1 категории Tennis Point Open 2026, который состоялся в Сербии. Соревнования проходили с 8 по 12 июня на грунтовых кортах клуба TC Tennis point в городе Чачак.

Турнир входит в официальный календарь Tennis Europe Junior Tour и собирает сильнейших юных теннисистов Европы в возрастной категории до 12 лет (U12). Александр выступал в парном разряде вместе с Матвеем Никитенковым. В финальном матче российский дуэт уверенно обыграл интернациональную пару — Йована Кековича из Черногории и Марко Ковачевича Хорлавиля из Сербии — со счетом 6:4, 6:2.

Эта победа принесла спортсменам максимальное количество баллов в европейский рейтинг Tennis Europe. В спортивной школе поздравили Александра и его тренеров-преподавателей — Юлию Подгорочную и Павла Брюховецкого, пожелав воспитаннику новых ярких побед.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»