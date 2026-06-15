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Юный таганрогский теннисист стал победителем международного турнира в Сербии

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Александр Безрида завоевал золото в парном разряде.

Новости Таганрога

Воспитанник спортивной школы №1 Таганрога Александр Безрида одержал победу на международном теннисном турнире 1 категории Tennis Point Open 2026, который состоялся в Сербии. Соревнования проходили с 8 по 12 июня на грунтовых кортах клуба TC Tennis point в городе Чачак.

Турнир входит в официальный календарь Tennis Europe Junior Tour и собирает сильнейших юных теннисистов Европы в возрастной категории до 12 лет (U12). Александр выступал в парном разряде вместе с Матвеем Никитенковым. В финальном матче российский дуэт уверенно обыграл интернациональную пару — Йована Кековича из Черногории и Марко Ковачевича Хорлавиля из Сербии — со счетом 6:4, 6:2.

Эта победа принесла спортсменам максимальное количество баллов в европейский рейтинг Tennis Europe. В спортивной школе поздравили Александра и его тренеров-преподавателей — Юлию Подгорочную и Павла Брюховецкого, пожелав воспитаннику новых ярких побед.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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