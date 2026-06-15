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В Таганроге 15 детей-сирот получили сегодня ключи от своих квартир

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Обеспечение жильём детей-сирот остаётся приоритетом для городских властей.

Новости Таганрога

Власти города продолжают обеспечивать жильём детей-сирот. Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, сегодня ключи от новых благоустроенных квартир получили 15 молодых людей. Она подчеркнула, что обеспечение жильём этой категории граждан остаётся одним из главных приоритетов в работе городских властей.

«Свой дом — это главный фундамент для уверенного старта во взрослую жизнь. Поэтому обеспечение жильём детей‑сирот было и остаётся одним из главных приоритетов в нашей работе. Сегодня радостный день: 15 ребят получили ключи от новых, полностью благоустроенных квартир! Искренне поздравляю их с новосельем!» — написала глава.

Всего в планах на 2026 год — предоставить 34 квартиры для детей-сирот. Все они уже приобретены городом и будут передаваться ребятам по мере достижения ими совершеннолетия, уточнила Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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