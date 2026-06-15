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В Таганроге пенсионерка под воздействием мошенников перевела 300 тыс. рублей на чужой счет

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На защиту прав пожилой женщины встала прокуратура.

Новости Таганрога

Прокуратура Таганрога вступилась за пенсионерку, ставшую жертвой мошенников. Женщина, поверив злоумышленникам, перевела на чужой счет почти 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), которое в настоящее время расследуется. Чтобы защитить права потерпевшей, прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил вернуть пенсионерке все переведенные деньги. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Ростовской области выступила с предупреждением о распространенных схемах мошенничества и призвала граждан соблюдать базовые правила финансовой безопасности. В ведомстве подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним свои банковские карты, а также сообщать их данные, включая CVV-коды и коды подтверждения операций.

Кроме того, прокуратура настоятельно рекомендует не открывать счета или карты по просьбе других людей, не переводить и не обналичивать деньги по указанию незнакомцев. Особое внимание уделено так называемым «подработкам»: даже за обещанное вознаграждение не стоит соглашаться на переводы чужих средств — это может быть частью незаконной схемы.

Если на карту поступил ошибочный перевод, возвращать деньги самостоятельно не следует. В такой ситуации необходимо обратиться в банк и действовать по его инструкции.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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