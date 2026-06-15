Таганроженке Ирине Пащенко, воспитывающей 13 детей, присвоено звание «Мать-героиня»

Указ о предоставлениии почетного статуса подписал Владимир Путин.

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» жительнице Таганрога Ирине Пащенко, которая воспитывает 13 детей.

Ранее Ирина Руслановна работала мастером художественной вышивки в ателье Валентина Юдашкина. Сейчас она полностью посвятила себя воспитанию детей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Семья Пащенко служит примером крепких семейных традиций, основанных на любви, верности и взаимной заботе. Ирина Руслановна и ее супруг Дмитрий Михайлович уделяют внимание всестороннему развитию детей, следят за их здоровьем, образованием, а также духовным и нравственным воспитанием. Ребята занимаются творчеством: играют на музыкальных инструментах, танцуют и рисуют.

Фото: канал в МАХ правительства РО