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Таганроженке Ирине Пащенко, воспитывающей 13 детей, присвоено звание «Мать-героиня»

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Указ о предоставлениии почетного статуса подписал Владимир Путин.

Новости Таганрога

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» жительнице Таганрога Ирине Пащенко, которая воспитывает 13 детей.

Ранее Ирина Руслановна работала мастером художественной вышивки в ателье Валентина Юдашкина. Сейчас она полностью посвятила себя воспитанию детей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Семья Пащенко служит примером крепких семейных традиций, основанных на любви, верности и взаимной заботе. Ирина Руслановна и ее супруг Дмитрий Михайлович уделяют внимание всестороннему развитию детей, следят за их здоровьем, образованием, а также духовным и нравственным воспитанием. Ребята занимаются творчеством: играют на музыкальных инструментах, танцуют и рисуют.

Фото: канал в МАХ правительства РО

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Таганрогская правда

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