Таганрожцы могут посетить необычную пешеходную экскурсию с театральным акцентом

Таганрогский художественный музей совместно с туристической компанией «Судаков тревел» проводит пешеходную экскурсию с театральным акцентом «Приветливая улица, затейливый балкон…».

Мероприятие состоится 3 ноября в 12 часов.

Экскурсанты прогуляются по колоритным улочкам старого Таганрога, где прошли детские и юношеские годы одной из величайших актрис XX века — Фаины Георгиевны Раневской.

«Именно здесь, в купеческом портовом городе, среди южного солнца, акаций и особого таганрогского уклада жизни, формировался её неповторимый характер, острый ум, едкая ирония и глубокая, ранимая душа», — рассказали в ТХМ.

Экскурсию проведет сотрудник Таганрогского художественного музея Арсений Рыбалкин.

Телефоны для записи: 8 (918) 531-36-66, 8 (8634) 612-323, 8 (988) 949-73-40.

Напомним, в рамках «Ночи искусств» 3 ноября ТХМ организует три пешеходных экскурсии по историческому центру Таганрога.

Фото: ТХМ

