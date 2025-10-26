3 ноября Таганрогский художественный музей приглашает горожан на три пешеходные экскурсии

Таганрогский художественный музей примет участие в акции «Ночь искусств-2025». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства.

Итак, 3 ноября таганрожцы и гости города смогут поучаствовать в любой из трёх, а при желании — во всех, подготовленных специалистами ТХМ пешеходных экскурсиях. Увлекательные прогулки по исторической части города не только откроют новые любопытные факты, но и помогут создать приподнятое настроение в преддверии государственного праздника.

«А согреться в случае непогоды поможет горячий чай с сушками», — обещают в ТХМ.

Для самых ранних, в 10.00, состоится пешеходная экскурсия «На Солнечных часах — счастливые минуты» с увлекательным рассказом об известных горожанах — купцах, главах города, писателях, художниках, меценатах.

В 12.00 горожан ждёт пешеходная экскурсия «Таганрог художественный». В ходе этой уникальной прогулки для её участников откроется мир вдохновения и гениальных замыслов знаменитых творческих личностей, живших в Таганроге. Почему наш город стал колыбелью для таких разных, но одинаково мощных талантов? Где искали красоту его жители в прошлом? И как эта красота, отраженная в искусстве, формирует уникальный характер города сегодня — можно узнать, пройдя этот марштут.

Третья по счету пешеходная экскурсия — «Полотно Победы. Таганрогские этюды» — состоится в 14.00 и будет посвящена славным страницам истории Таганрога — города воинской славы.

Все экскурсии стартуют от здания Таганрогского художественного музея на ул. Александровской, 56.

Запись по телефону: 8 (918) 31-36-66.

Фото: ТХМ.

