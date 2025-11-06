Таганрогский художественный музей продолжает цикл пешеходных экскурсий по центру города

Пока оба корпуса ТХМ закрыты для проведения ремонтно-реставрационных работ, коллектив художественного музея предлагает другие формы музейных мероприятий. Пешеходные экскурсии по историческому центру Таганрога пользуются большой популярностью у жителей и гостей города.

«Для всех любителей познавательных душевных прогулок по городу мы предлагаем ноябрьскую программу пешеходных экскурсий по субботам. По многочисленным просьбам посетителей включены экскурсии, вызвавшие наибольший интерес», — рассказали в музее.

8 ноября в 11.00 состоится пешеходная экскурсия «Приветливая улица, затейливый балкон…» по историческим местам Таганрога, связанным с именем Фаины Раневской.

15 ноября в 12 часов начнется экскурсия «Прогулка по старому кварталу» — путешествие по историческим местам Таганрога.

19 ноября в 11 часов экскурсия «Прогулки с царской семьей» пройдет по любимому маршруту Александра I и Елизаветы Алексеевны в Таганроге.

29 ноября в 12 часов вас ждет «Таганрог художественный» — увлекательное путешествие по местам, связанным с именитыми деятелями искусства в Таганроге.

Запись по тел. 8-918-5364078, 8-918-5313666.

Фото ТХМ