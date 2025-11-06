Главная » Культура

Таганрогский художественный музей продолжает цикл пешеходных экскурсий по центру города

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

Пока оба корпуса ТХМ закрыты для проведения ремонтно-реставрационных работ, коллектив художественного музея предлагает другие формы музейных мероприятий. Пешеходные экскурсии по историческому центру Таганрога пользуются большой популярностью у жителей и гостей города.

Культура

«Для всех любителей познавательных душевных прогулок по городу мы предлагаем ноябрьскую программу пешеходных экскурсий по субботам. По многочисленным просьбам посетителей включены экскурсии, вызвавшие наибольший интерес», — рассказали в музее.

8 ноября в 11.00 состоится пешеходная экскурсия «Приветливая улица, затейливый балкон…» по историческим местам Таганрога, связанным с именем Фаины Раневской.

15 ноября в 12 часов начнется экскурсия «Прогулка по старому кварталу» — путешествие по историческим местам Таганрога.

19 ноября в 11 часов экскурсия «Прогулки с царской семьей» пройдет по любимому маршруту Александра I и Елизаветы Алексеевны в Таганроге.

29 ноября в 12 часов вас ждет «Таганрог художественный» — увлекательное путешествие по местам, связанным с именитыми деятелями искусства в Таганроге.

Запись по тел. 8-918-5364078, 8-918-5313666.

Фото ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

история Таганрога пешеходные экскурсии Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru