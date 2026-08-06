Таганрогская теннисистка Любовь Проненко взяла золото в парном разряде на международном турнире в Германии

Таганрогская спортсменка завоевала золото на международном юношеском теннисном турнире в Германии. На соревнованиях в городе Дюрен воспитанница спортшколы №2 Любовь Проненко вновь одержала победу, выступив в парном разряде «Суперкатегории» (Super Category).
Напарницей таганроженки стала теннисистка из Германии Даша Строгальчикова. Интернациональный дуэт показал отличную сыгранность и высокий уровень мастерства, уверенно опередив всех соперниц и забрав главный трофей.
К соревнованиям Любовь Проненко подготовили тренеры Юлия Подгорочная и Павел Брюховецкий. Поздравляем чемпионку и желаем новых побед.
Ранее мы рассказали, что донецкий «Шахтер» победил «Астрахань» на «Форте Арене» в Таганроге.
Фото ВК спортшколы №2
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