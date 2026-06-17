Теннисистка из Таганрога завоевала серебро на международном турнире в Великобритании

Воспитанница таганрогской спортивной школы № 2 Любовь Проненко стала серебряным призером международного теннисного турнира, проходившего в Лондоне.

Соревнования первой категории Lexus Junior International Raynes Park прошли в Великобритании с 7 по 13 июня. В одиночном разряде среди девушек до 14 лет спортсменка из Таганрога заняла второе место. Благодаря этому результату она получила официальное приглашение на юниорский Уимблдон (Wimbledon U14), который состоится уже в июле.

Для Любови Проненко это продолжение успешной серии в текущем сезоне. Ранее она уже побеждала на крупных европейских турнирах в Швеции, Франции, Португалии и Румынии. Тренируют спортсменку Юлия Подгорочная и Павел Брюховецкий.

Ранее мы рассказали, что баскетболисты Таганрога завоевали бронзу в финале соревнований «Уличная баскетбольная лига».

Фото ВК спортшколы № 2