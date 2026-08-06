В России Минтранс утвердил обязательные реквизиты для билетов на городской транспорт

С 1 сентября 2026 года билеты на проезд в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте должны будут содержать обязательные реквизиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса.

В зависимости от типа билета в нем потребуется указывать серию и номер, организацию, выдавшую документ, вид транспорта, срок и зону действия, а также стоимость.

Для разовых поездок с фиксированным временем отправления дополнительно предусмотрены дата и время отправления и прибытия, номер места, дата и время продажи билета. В именном билете также должны быть указаны имя пассажира, его дата рождения, вид и номер документа, удостоверяющего личность, пол и гражданство.

Кроме того, приказ устанавливает обязательные реквизиты для багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади и заказа-наряда на предоставление транспортного средства.

Срок действия документа — до 1 сентября 2032 года.

Фото Сергея Немцева (из архива)