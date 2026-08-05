В августе ТХМ продолжает цикл пешеходных экскурсий по центру Таганрога

5 августа Таганрогский художественный музей провел пешеходную экскурсию «По следам милых дам», приуроченную к Году единства народов России.

Участникам рассказали о женщинах, оставивших заметный след в истории города, о международных культурных связях писателей, художников и музыкантов. Также в программу вошла музыкальная викторина с призами.

«Благодарим всех, кто разделил с нами это солнечное утро», — обратились в ТХМ к экскурсантам.

Напомним, в августе экскурсии проводятся каждую среду и субботу. Старт в 10.00 от исторического здания музея по адресу: ул. Александровская, 56. Запись по телефону: 8-918-531-36-66.

Ближайшая экскурсия «Искусство в деталях: городские легенды», рассказывающая о художественной жизни Таганрога рубежа XIX-XX веков, состоится в субботу, 8 августа.

Фото: ТХМ