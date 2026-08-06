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Погода в Таганроге 6 августа: пик жары — днем +36°, слабый ветер, низкая влажность, очень высокий УФ-индекс

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6 августа Таганрог выходит на пик жары нынешней недели. Будет солнечно, ветер восточного и северо-восточного направлений дует со скоростью всего 2-4 метра в секунду. На дождик нет никакой надежды, а влажность низкая — от 28 до 49 процентов. Днем воздух прогреется до +35°…+36°. УФ-индекс остается очень высоким – нужно держаться в тени. Магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно, станет прохладнее и градусник покажет +24°…+26°. Завтра погода существенно не изменится, зной начнет спадать лишь к понедельнику.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +35°…+36° (по ощущениям, как +36°). Влажность — 29%. Ветер восточный, 2-3 метра в секунду.

Ночью малооблачно, температура воздуха +24°…+26° (будет ощущаться, как +26°). Влажность — 49%. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +28°. Световой день продлится 14 часов 43 минуты, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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