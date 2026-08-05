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Круизный поезд «Гастротур» в октябре сделает остановку в Таганроге

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Первый в этом году рейс туристического поезда «Гастротур» запланирован на 3 октября. Состав отправится по маршруту Москва – Майкоп – Краснодар – Таганрог – Москва, сообщает РЖД.

Новости Таганрога

В ходе поездки участники увидят Японский сад в парке «Краснодар», попробуют яблочный сок и адыгейский сыр в Майкопе, прогуляются по живописным виноградникам.

В Таганроге туристов ждет знакомство с Богудонией, мастер-класс по приготовлению вареников, поездка по историческому центру в «гастрономическом трамвае» и дегустация благородных напитков.

Гастрономическое турне займет пять дней. Путешественникам предоставят комфортабельные купейные вагоны, СВ и Люкс. Гастропоезд также включает вагон-ресторан, вагон-бар и уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной.

Напомним, в прошлом году Таганрог встречал «Гастротур» дважды – в конце августа и начале октября.  Принимающей стороной выступала туристическая компания «Судаков Тревел».

Проект организован Российскими железными дорогами, его цель — популяризация внутреннего туризма и продвижение уникальных гастрономических традиций российских регионов.

Фото Марины Даренской из архива

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Таганрогская правда

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