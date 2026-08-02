Донецкий «Шахтер» победил «Астрахань» на «Форте Арене» в Таганроге

Футболисты одержали убедительную победу в домашнем матче.

1 августа на стадионе «Форте Арена» в Таганроге состоялся матч 17-го тура Второй лиги Б (группа 1) между командами «Шахтер» и «Астрахань». Игра завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:1.

Домашние матчи донецкие футболисты проводят в Таганроге в рамках подписанного пятилетнего соглашения между клубом и «Форте- Ареной». Команду и тренерский штаб «Шахтера» с убедительной победой поздравила глава Таганрога Светлана Камбулова, пожелав новых ярких побед на таганрогской земле.

Фото из канала «Макс» Светланы Камбуловой